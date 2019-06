OM : Uber et l'argent d'Uber pour le maillot de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Pour la saison 2019-2020 l'Olympique de Marseille n'a pas de sponsor maillot, le contrat liant Orange et le club phocéen n'ayant pas été prolongé. Mais forcément, compte tenu de la situation financière de l'OM, chaque euro compte et il est impossible que Jacques-Henri Eyraud laisse échapper une telle manne financière. Et selon RMC, la solution pourrait arriver d'un nouveau partenaire décidé à mettre beaucoup d'argent dans le football français. Ce sponsor serait en effet Uber Eats, qui vient de signer un contrat de naming avec la LFP pour la Ligue 1, la firme américaine payant 15ME pour être associé au Championnat, soit le double de ce que payait Conforama.

Rien n'est encore officiel, mais un dirigeant marseillais a reconnu que des discussions étaient en cours avec Uber Eats, sans que l'on sache pour combien de temps et surtout d'argent cette société veut s'engager avec l'Olympique de Marseille. Cela alors que l'on évoquait un possible rapprochement avec Fly Emirates, qui n'est plus lié avec le PSG. L'OM a toutefois encore un petit peu de temps puisque le contrat entre Orange et le club provençal s'achève le 30 juin prochain. Et cela même si désormais les nouveaux maillots de l'OM sont bien bien évidemment vendus sans sponsor, ce qui pour certains supporters est plutôt une bonne chose.