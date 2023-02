OM : Tudor s'est pris pour Bielsa, il se fait secouer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM s'est incliné face à Nice en Ligue 1. Un revers dommageable qui engendre quelques critiques à l'égard d'Igor Tudor.

L'OM est globalement passé à côté de son match ce dimanche soir au Stade Vélodrome face à Nice. Les Aiglons, en belle forme depuis l'arrivée sur leur banc de Didier Digard, se seront montrés plus réalistes mais aussi plus cohérents tactiquement. Pour ce choc face à Nice, Igor Tudor avait décidé de titulariser Vitinha, pour sa grande première sous le maillot de l'OM. Parmi les autres choix forts du Croate, on peut citer la mise sur le banc d'Alexis Sanchez mais aussi la présence dès le coup d'envoi de Dimitri Payet. Un choix qui ne passe pas pour certains observateurs. C'est notamment le cas de Ludovic Obraniak, qui pense qu'Igor Tudor a renié ses principes avant cette rencontre de championnat contre Nice.

Tudor, un choix qui pose question

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet été clair sur le sujet. « C’est la première fois que je vois Tudor fendre l’armure en voulant faire plaisir à Payet. Jusqu’à présent c’était un monstre de sang froid clinique pragmatique. Pour moi il y a une erreur, c’est de faire commencer Vitinha. Il ne connaît pas bien le système, c’est un match important, et compliqué. Il aurait dû le faire entrer une demi-heure… Ce qui m’a gêné c’est le marquage individuel à outrance, j’ai presque vu du Bielsa à un moment donné sur la première période. J’ai trouvé que c’était excessif ce soir, ou alors ce sont les Niçois qui ont été très intelligents sur les décrochages et prises de profondeur », a précisé Ludovic Obraniak, surpris par les choix tactiques de l'ancien coach de l'Hellas Vérone, qui sera de nouveau attendu au tournant mercredi soir. L'OM reçoit le PSG pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match très important dans la saison des deux clubs rivaux.