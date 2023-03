OM : Tudor passe brutalement en mode Calimero

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, un gros test attend les joueurs de l'OM sur la pelouse du Stade de Reims, très en forme depuis le début de l'année 2023. Igor Tudor va devoir garder ses troupes mobilisées en cette fin de saison.

L'OM connait une forte période de turbulences depuis quelques semaines. L'élimination en Coupe de France face à Annecy, ainsi que les faux pas au Stade Vélodrome en Ligue 1 face au PSG, à Nice ou encore contre Strasbourg posent question. Surtout que la communication phocéenne est aussi de plus en plus bancale. Depuis quelque temps, l'OM se plaint en effet de décisions arbitrales. Contre Strasbourg, l'exclusion de Leonardo Balerdi a par exemple été mal vécue. Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor s'est exprimé sur le sujet.

Tudor de plus en plus inquiet ?

Igor Tudor : « Vitinha ? Il doit encore s'adapter au championnat qui est très physique. On pourra compter sur lui d'ici la fin du championnat ».



(Conf. presse) pic.twitter.com/M3HrZYCaDo — BeFootball (@_BeFootball) March 17, 2023

En effet, l'entraîneur croate a donné le fond de sa pensée sur l'arbitrage en Ligue 1. « Oui je suis un peu en train de changer d'avis ! Ce n'est pas pour me plaindre ni pour trouver des excuses, mais c'est juste de dire ce qu'on pense. L'erreur est humaine, on peut tous faire des erreurs, mais l'arbitre est un élément important qui peut faire basculer un match. Donc c'est juste qu'en tant qu'entraineur, on parle parfois des moments qui ont posé problème », a notamment indiqué l'ancien de l'Hellas Vérone, avant d'aussi se plaindre sur le calendrier de l'OM, qui recevra Montpellier au Stade Vélodrome un vendredi soir, juste après la trêve internationale : « Oui c'est vrai qu'on est un peu lésé sur ça. Après on joue à domicile, ça reste quelque chose à prendre en considération. On aura que six joueurs qui resteront là, les autres seront en équipe nationale. Donc c'est vrai que compte tenu de la trêve, cela aurait été plus juste de jouer samedi ou dimanche, mais c'est la décision qui a été prise et on l'accepte ». En cette fin de saison, ce n'est donc pas la sérénité qui gagne l'OM. Le club phocéen va devoir mettre les bouchées doubles pour repartir de l'avant et retrouver le goût du succès au Stade Vélodrome, sous peine de vivre une énorme désillusion.