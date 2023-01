OM : Tudor pas rancunier contre les supporters

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Sifflé par une grande partie du public du Stade Vélodrome en début de saison, Igor Tudor a réussi à renverser la vapeur en signant de très bons résultats depuis le banc de touche de l’Olympique de Marseille.

Succéder à Jorge Sampaoli n’aura pas été simple pour Igor Tudor. Il faut dire que le départ de l’entraîneur argentin en juillet dernier avait été très mal vécu par les supporters, qui auraient bien voulu assister à un exercice européen, avec la Ligue des Champions, sous les ordres du petit protégé de Marcelo Bielsa. Mais l’Argentin en a décidé autrement et il a choisi de quitter Marseille pour laisser sa place à Igor Tudor. Choisi par le président Pablo Longoria, le coach croate a alors été froidement accueilli par les fans olympiens. Sauf qu’au fil des matchs, l’ancien coach de Vérone a réussi à faire taire tout le monde. En même temps, son OM vient de réaliser une phase aller record en L1, avec 42 points en 19 journées. Un très bon bilan que seule l'élimination en C1 est venue ternir. Mais désormais, et alors que Marseille reste sur huit victoires de suite toutes compétitions confondues, l’équipe de Tudor semble inarrêtable. Tous les Marseillais se prennent même à rêver du titre ou d’une victoire en Coupe de France.

« Il suffit qu'on perde un ou deux matchs pour que ça change »

Tudor sur le plaisir des joueurs : "Plus les joueurs sont convaincus par ce qu'on peut fait, mieux c'est pour le coach. C'est le cas en ce moment. Mais attention, les dynamiques peuvent très vite s'inverser"

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) January 26, 2023

Un début d'enflammade pas trop au goût de Tudor, qui sait très bien que le souffle peut très vite retomber au Vélodrome. « Plus les joueurs sont convaincus par ce qu'on fait, mieux c'est pour l'entraîneur. Ce sont des questions que j'ai déjà entendues. Les dynamiques, c'est comme ça, il suffit qu'on perde un ou deux matchs pour que ça change. Nos supporters sont exigeants, mais également beaux à voir. On est dépendants du résultat », a lancé l’entraîneur marseillais en conférence de presse. Un discours plein de prudence. Logique quand on sait que l’OM va enchaîner un gros bloc de matchs avec la réception de Monaco en L1 samedi, puis un déplacement à Nantes mercredi prochain, avant d’affronter Nice et le PSG en Coupe de France. Autant dire que Marseille n’est pas à l’abri d’un faux pas dans ce calendrier chargé, et c’est donc pour éviter de subir une déconvenue que Tudor a choisi de prévenir tout le monde.