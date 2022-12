OM : Tudor inférieur à Sampaoli ? Les chiffres accusent

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après 15 matchs joués en L1, on peut faire un premier bilan pour Igor Tudor à l'OM. Les débuts tonitruants ont laissé place ensuite à un mois plus compliqué pour le Croate. Finalement, le rythme est correct même s'il n'atteint pas ceux de Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli.

Très contesté pendant l'été par les joueurs et les supporters de l'OM, Igor Tudor a réussi à retourner l'opinion en sa faveur. Il faut dire que le Croate a souvent su faire gagner Marseille en ce début de saison. Néanmoins, il n'est pas facile de dire s'il a réussi ses débuts dans le club phocéen. L'OM est pour le moment hors du podium avec une quatrième place occupée et 30 points au compteur. C'est une unité de moins que Rennes et surtout six que le deuxième Lens. Les Marseillais ont quand même réussi à battre des équipes comme Lyon, Monaco, Lille ou Nice depuis le mois d'août.

Tudor derrière Bielsa et Sampaoli en Ligue 1

En Ligue des champions, le bilan est lui aussi contrasté. L'OM a enfin su gagner des matchs dans cette compétition mais a finalement terminé au dernier rang de son groupe avec quatre défaites pour deux succès. Pour jauger de la réussite ou non de Tudor depuis son arrivée, rien de mieux qu'un comparatif statistique avec ses prédécesseurs pour lever le doute sur les performances de l'OM en 2022-2023. Sur les 15 premiers matchs de Ligue 1, c'est très bon même si Marcelo Bielsa et surtout Jorge Sampaoli font mieux.

El Loco avait un bilan de 11 succès, 1 nul et 3 défaites sur ses 15 premiers matchs à l'OM. Il est largement leader du classement devant Jorge Sampaoli (9 victoires, 4 nuls, 2 défaites). Ce dernier devance de très peu Tudor (9 victoires, 3 nuls et 3 défaites). Le Croate a le mérite de devancer les Baup, Villas-Boas, Deschamps, Gerets ou encore Rudi Garcia dans le classement. Si l'on prend en compte les matchs européens dans les chiffres, Tudor souffrirait un peu dans le classement. Il serait ainsi cinquième meilleur entraîneur de l'OM sur les 15 dernières années. Il devancerait Sampaoli et Deschamps mais pas Bielsa (lequel n'a pas joué la Ligue des champions à son époque) ainsi que Baup, Villas-Boas et Garcia. Autant dire que les craintes n'étaient pas fondées globalement. L'OM n'a pas perdu grand chose en passant de Jorge Sampaoli à Igor Tudor à l'intersaison.