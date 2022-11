OM : Tudor exige ces deux joueurs au mercato d'hiver

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Fragilisé il y a deux semaines, Igor Tudor a sauvé sa place à l’OM avec des victoires capitales contre l’OL et Monaco avant la Coupe du monde.

La série noire de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 et l’élimination de toutes compétitions européennes à la dernière minute contre Tottenham auraient pu sonner le glas de l’aventure d’Igor Tudor à l’OM. Mais contre vent et marrées, l’entraîneur croate de Marseille a renversé une situation bien mal engagée pour lui et pour son équipe en battant Lyon puis Monaco avant la Coupe du monde. Deux succès capitaux pour l’Olympique de Marseille, qui reste quatrième à un point seulement de la troisième place occupée par Rennes et à six unités de Lens. En position de force après ces deux victoires importantes, Igor Tudor va maintenant scruter avec beaucoup d’attention le mercato que Pablo Longoria va réaliser lors du mois de janvier. Et le coach de l’OM a quelques exigences bien définies selon Calcio Mercato.

Igor Tudor veut deux recrues à l'OM cet hiver

Le média croit savoir qu’Igor Tudor attend deux recrues à l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal : un défenseur central afin de compenser les trop nombreuses absences d’Eric Bailly ainsi qu’un avant-centre afin de reculer Alexis Sanchez d’un cran, un changement nécessaire pour que le Chilien soit moins esseulé à la pointe de l’attaque de l’OM. Avec le départ de Gerson à Flamengo, qui va rapporter une quinzaine de millions d’euros au club phocéen, des renforts sont envisageables. Mais alors que Marseille ne disputera pas de coupe d’Europe lors de la seconde partie de saison, nul doute que Pablo Longoria ne voudra pas surcharger l’effectif que ce soit pour des raisons sportives mais également financières. Au rayon des départs, la situation de Pape Gueye, entré en fin de match à Monaco, sera observée de près car de récentes informations laissaient penser que le Sénégalais ne serait pas retenu en cas de belle proposition cet hiver.