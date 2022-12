OM : Trois départs en vue, le mercato démarre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé. Pas mal de mouvements sont attendus, notamment au niveau des départs.

Igor Tudor et ses troupes ont parfaitement repris le chemin de la Ligue 1 ce jeudi soir face à Toulouse au Stade Vélodrome. Une très belle victoire sur le score de 6 buts à 1 qui a d'ailleurs permis à l'OM de prendre la troisième place. De quoi soulager les plus anxieux sur la Canebière. Cependant, le mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier a de quoi faire trembler plus d'un supporter à Marseille. Pablo Longoria doit faire des ventes afin de soulager les finances de l'OM. Frank McCourt veut des rentrées d'argent et ne dira pas non à quelques sacrifices, même si cela doit au final pénaliser le niveau de l'effectif d'Igor Tudor.

L'OM sur tous les fronts

🔵 Avec une moyenne de 62 136 spectateurs par match, l’OM a la huitième affluence la plus élevée d’Europe

⁰Barca: 83 194

B.Dortmund : 81 032

Bayern : 75 007

M.United :74 184

Milan : 72 656

I.Milan : 72 080

West Ham : 62 449

🔵 OM : 62 136

Rome : 61 794

Tottenham : 61 667 #TeamOM pic.twitter.com/meulCXz7ca — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 29, 2022

Parmi les joueurs sur le départ, on peut citer Gerson. Le milieu de terrain brésilien est annoncé partant depuis plusieurs semaines maintenant du côté de Flamengo. Mais les deux clubs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités de la transaction. Car la volonté du Brésilien est bien de quitter l'OM. Dans ce dossier, Pablo Longoria ne veut pas faire de cadeaux à Flamengo et réclame 20 millions d'euros. Une somme qui refroidit le club brésilien, seulement prêt à aligner 16 millions d'euros. Selon L'Equipe, le club de Rio va retenter une ultime fois de recruter Gerson avec une nouvelle offre, qui sera donc la dernière faite à l'OM. Le média précise que la direction de Flamengo est confiante et que le dossier connaitra très prochainement son dénouement, positif ou non.

Autre joueur qui pourrait faire l'objet d'une offre : Mattéo Guendouzi. Si l'international français crève l'écran à Marseille, un départ sera étudié par la direction de l'OM en cas de belle offre et de bon timing, afin de permettre au club phocéen de rebondir pour compenser sa perte. Enfin, toujours selon L'Equipe, le départ d’Isaak Touré est acté, lui qui rejoindra Auxerre la semaine prochaine. Un départ qui ne sera pas compensé. Du côté des arrivées, la rumeur Ludovic Blas est bien réelle mais elle n’est pas une priorité pour le club. L'OM compte encore tenter sa chance dans le dossier Ruslan Malinovskyi même si l'Atalanta se montre très gourmand. La température va monter d'un cran sur la Canebière dans les prochaines semaines. Il faudra serrer les dents, que ce soit en interne ou sur les pelouses de Ligue 1 et de Coupe de France.