OM : Trois ans après, le projet des Socios tombe à l'eau

Dans : OM, Ligue 1.

L’idée avait de l’allure, et le projet avait rapidement pris de l’ampleur. A l’image de ce qui peut se faire en Espagne chez certains grands clubs mais aussi aux Pays-Bas, les supporters marseillais ont rêvé de monter une association de Socios capable de peser sur les décisions de l’OM mais aussi de se faire entendre, à l’heure où, d’année en année, la gestion du club provençal laisse toujours à désirer. Le Massilia Socios Club avait ainsi réuni plus de 3500 personnes, dont chacun a pu cotiser de 30 à 80 euros afin de constituer un budget de 170.000 euros. Une somme non négligeable mais qui n’a pas permis de peser dans d’éventuelles discussions. Résultat, après trois ans, le projet est au point mort et il va être définitivement enterré.

« Les discussions ont été rompues il y a un mois. L'OM n'est pas intéressé par la totalité du projet, seulement par l'apport financier extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne. On retrouve simplement notre liberté de parole. L'idée est désormais de rembourser tout le monde pour montrer aux supporters qui ont participé qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. Et il y aura forcément une suite », a prévenu le responsable du projet, Julien Scarella, dans La Provence. Les participants récupèreront leur mise avant la fin du mois d’août, et ce projet sera donc mis sur pause, sachant que l’OM n’a pas vraiment adhéré à l’idée…