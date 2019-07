OM : Tout est ok, Marseille s'offre un joueur blessé pour 16 ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Chaque jour qui passe en ce mois de juillet rapproche un peu plus Dario Benedetto de l’Olympique de Marseille.

En effet, André Villas-Boas a fait de l’attaquant argentin de 29 ans sa priorité en attaque et le club phocéen a décidé de suivre, en accord avec Andoni Zubizarreta, l’avis du technicien portugais. C’est ainsi que, comme indiqué par de nombreux journalistes argentins ces derniers jours, un accord a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Boca Juniors pour un transfert avoisinant les 16 ME, confirme ce mardi le célèbre média TyC Sports.

En revanche, c’est bel et bien un joueur blessé que l’OM va recruter. Tout du moins officiellement, puisque Boca Juniors a tweeté cette nuit sur l’indisponibilité de l’attaquant. Selon le club argentin, Dario Benedetto souffre d’une déchirure au mollet qui l’éloignera des terrains durant 2 à 3 semaines. Reste maintenant à voir si cette blessure est bien réelle ou si elle est davantage diplomatique, comme cela est évoqué avec insistance en Amérique du Sud. Toujours est-il que Marseille semble enfin tenir son grand attaquant puisque TyC Sports annonce une arrivée de Dario Benedetto en Provence dans les prochains jours, sans doute jeudi, au retour des Etats-Unis du groupe olympien.