OM : « Tout casser en L2 », ce minot a tout compris

Dans : OM, Mercato, Ligue 2.

Avec déjà une sacrée concurrence, le jeune Yusuf Sari pouvait légitimement se poser des questions sur son temps de jeu à l’OM. Mais l’arrivée de Nemanja Radonjic a achevé ses derniers espoirs de se montrer sous le maillot de son club formateur. Résultat, l’international espoir turc a été prêté en dernière minute à Clermont. En Ligue 2, il espère désormais pouvoir se montrer, et fait preuve d’un état d’esprit exemplaire à l’approche de ce nouveau défi.

« J'ai eu une conversation avec le coach. Il m'a conseillé de partir en prêt pour avoir du temps de jeu car je suis jeune. Je ne l'ai pas mal pris, c'est une bonne étape à mon âge. Et puis c'est difficile de se faire sa place à l'OM. Il y a beaucoup de stars. Il faut se faire discret et bosser. Il n'y a pas d'autre moyen de s'imposer. Je suis jeune, j'ai 19 ans. Je crois que je suis le plus jeune de l'effectif pro. Alors je ne me dis pas : "Je viens de Marseille, il faut que je joue." Je ne suis personne. Je dois bosser et prouver ce que je suis capable de faire. Clermont, c'est un bon tremplin. Je me dois de tout "casser" avant de retourner à Marseille », a expliqué à Sport-Auvergne le Martégal de naissance, qui débarque en tout cas en Ligue 2 avec la volonté de revenir plus fort à l’OM dans un an.