OM : Toulouse sort le béton et les agglos pour taper Marseille

Dans : OM.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille tentera d’enchaîner une troisième victoire de suite en Ligue 1. Pour cela, il faudra venir à bout du 19e du championnat, Toulouse.

Une équipe en pleine crise, notamment sur le plan défensif, avec la pire défense de Ligue 1 (25 buts encaissés). Rien que sur les cinq derniers matchs, la formation d’Antoine Kombouaré a encaissé 13 buts. C’est beaucoup trop pour sortir de la zone rouge, et le gardien toulousain Baptiste Reynet en est bien conscient. Raison pour laquelle le TFC pourrait opter pour une tactique ultra-défensive contre l’Olympique de Marseille, comme l’a confirmé l’ancien gardien de Dijon à RMC.

« On a envie de sortir de ce match la tête haute avec le sentiment du devoir. On veut prendre ces trois points pour sortir de la zone rouge. Ce n’est pas notre place, elle se trouve plus haut. Cela passera par un très gros match. Ce n’est pas concevable d’être dix-neuvième alors que l’on possède un groupe de qualité. Le problème reste que l’on n’arrive pas à le traduire sur le terrain. Il faut se bouger. On doit retrouver une solidité défensive car on gagne un match en ne prenant pas de but. En prenant six ou neuf buts lors des trois dernières rencontres, c’est compliqué d’engranger des points » a indiqué le gardien de Toulouse, qui espère ne pas subir les foudres de Dimitri Payet et de Dario Benedetto, ce dimanche soir au Stadium…