OM : Tonton Pat Evra négocie son départ de l'OM au mercato d'hiver

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Patrice Evra ne figure pas dans le groupe retenu par Rudi Garcia pour le match de ce dimanche entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le défenseur de 36 ans étant officiellement souffrant. Mais si l'on en croit Téléfoot, Patrice Evra pourrait ne pas faire de vieux os à l'OM.

En effet, l'émission dominicale de TF1 affirme que le défenseur discute actuellement avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille d'un départ dès le mercato d'hiver, alors que son contrat s'achève en juin prochain. Conscient que la venue de Jordan Amavi l'envoyait sur le banc de l'OM, Patrice Evra ne veut pas passer trop de temps loin des terrains alors que sa carrière tire à sa fin. et c'est dans ce but louable qu'il négocie actuellement un départ anticipé. Cependant, fidèle à sa réputation, si Evra quitte l'Olympique de Marseille, ce sera pour rejoindre une formation qui a des ambitions et pas un second couteau. Tonton Pat n'a pas l'intention de galvauder son talent et il l'a dit à l'OM.