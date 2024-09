OM ‍: Todibo, l'énorme coup tenté par Benatia ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mehdi Benatia est en train de se bâtir une solide réputation en tant que directeur sportif de l’OM. Il faut dire que le bras droit de Pablo Longoria ne s’interdit rien, comme le prouve le recrutement d’Adrien Rabiot.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a surpris tout le monde en annonçant un accord de principe avec Adrien Rabiot, lequel va s’engager ce lundi pour deux ans en faveur du club phocéen. Un énorme coup de la part de l’OM, qui fait déjà suite à de jolis recrutements cet été avec les venues de Mason Greenwood, Elye Wahi ou encore Pierre-Emile Hojbjerg, pour ne citer qu’eux. Mehdi Benatia est souvent à la manoeuvre, car le directeur sportif marocain a pris une place prépondérante dans le board marseillais. Benatia a la confiance totale de son président Pablo Longoria et il lui rend bien avec de très beaux coups sur le marché des transferts.

A en croire Mohamed Bezzouaoui, chroniqueur pour Le Club des 5, le dirigeant olympien a d’ailleurs tenté un autre coup resté secret jusqu’à présent lors du mercato estival. « Imaginez seulement si l’OM avait fait Todibo… Car oui Benatia a bien essayé Todibo et que ce soit le joueur l’entourage, ils étaient ouverts. Si Benatia l’avait fait, il aurait mérité sa statue. (j’abuse mais pas trop non plus). C’était bien avant les propositions de West Ham. Les 30/40 ME n’existaient pas encore » a publié sur son compte X le chroniqueur, pour qui l’Olympique de Marseille a tenté de récupérer Jean-Clair Todibo à Nice avant son transfert en direction de West Ham sous forme de prêt avec option d’achat automatique à 40 ME.

L'OM a tenté de recruter Todibo cet été

A n’en pas douter, l’Olympique de Marseille aurait réalisé un immense coup avec la signature du défenseur international français. Mais bien qu’audacieux et de plus en plus respecté dans le milieu, Mehdi Benatia n’est pas encore un magicien et sur ce coup, l’OM n’a pas été en mesure de se battre avec un club de Premier League aux poches pleines, comme c’est le cas de West Ham. Reste qu’avec la venue d’Adrien Rabiot, libre depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin dernier, le conseiller de Pablo Longoria s’est bien rattrapé et a vu sa cote de popularité définitivement exploser dans la cité phocéenne.