OM : Thauvin vendu au mercato, une rumeur démontée

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

À l'image de certains de ses compatriotes champions du monde 2018, Florian Thauvin vit une saison contrastée à l'Olympique de Marseille.

« Pour ma progression, je dois jouer la Ligue des Champions. Je ne pourrai pas repartir sur une autre saison sans jouer la Champions League. Je suis très honnête. Mais je vais tout faire pour que le club se qualifie en C1 ». En octobre dernier, dans les colonnes de Onze Mondial, Florian Thauvin ne cachait pas ses grandes ambitions en vue de la saison prochaine. Si le club phocéen venait à échouer dans sa quête de podium, ce qui est fort possible sachant que l'OM est quatrième à six points de l'OL à neuf journées de la fin, le joueur de 26 ans serait prêt à faire ses valises. Une menace qui n'en n'est pas forcément une, selon Elie Baup.

« La Ligue des Champions est un révélateur important pour les joueurs du niveau de Florian Thauvin. Il faut souhaiter que l'OM se qualifie dans cette compétition à l'issue de cette saison car il a besoin de la disputer pour franchir un palier. Florian se sent bien à Marseille et a fait le forcing pour revenir lorsqu'il était à Newcastle. Je ne pense pas qu'il quittera l'OM cette année », avoue, sur La Marseillaise, l'ancien coach de l'OM, qui tente donc de rassurer les supporters marseillais. Mais quoi qu'il en soit, Flotov pourrait ne pas avoir le choix que de rester à Marseille, car sa saison n'est pas extraordinaire (13 buts en L1) et ses mauvaises performances dans les grands matchs ne plaident pas en sa faveur sur le marché européen...