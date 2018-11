OM : Thauvin, Strootman, le problème c’est le fric balance Malleville

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters marseillais sont en pleine déprime en ce mois de novembre. Leur rêve de retrouver les matchs chauds du printemps en Coupe d’Europe est déjà à conjuguer au passé, et les performances individuelles des recrues de l’été ne laissent pas vraiment place à l’optimisme pour cette saison de Ligue 1. Le constat est donc inquiétant pour le plus fervent d’entre eux, René Malleville, qui ne veut pas entendre parler d’un limogeage de Rudi Garcia. Les joueurs de l’OM ont montré qu’ils avaient la saison passée le niveau pour faire beaucoup mieux, et ils doivent surtout mettre leurs égos et leurs préoccupations financières aux oubliettes pour se concentrer sur le football.

« On sent qu’il y a un malaise profond dans cette équipe et qu’il va falloir crever l’abcès. Alors, je ne suis pas du genre à dire « Garcia démission ». Quand on est dans la merde, c’est à Garcia et aux joueurs de nous en sortir. On ne va pas aller chercher un entraineur à la mi-saison. Jacques-Henri Eyraud, tu nous fais un séminaire de deux jours et on crève l’abcès. Si le problème vient de la paye de Strootman, ou parce que Thauvin n’a pas été augmenté, tout vient d’une histoire de pognon. On sort misérablement des groupes, c’est une honte d’être sorti alors qu’il reste deux matchs. Je n’ose pas imaginer autre chose qu’une victoire face à Dijon, sinon la course au podium elle est morte, et il va y avoir une grosse crise. Maintenant, il faut réunir les joueurs et mettre les choses au point sur leurs querelles. Car je trouve que les supporters sont très patients », a plaidé le fan de l’OM sur Le Phocéen. Querelle interne ou adaptation difficile, la saison passée n’a en tout cas pas été digérée, et tout le monde ne donne pas l’impression de tirer dans le même sens dans cette équipe.