OM : Thauvin pour 50 ME, l’Atlético est sur le coup

Dans : OM, Mercato, Liga.

Après son coup de pression du début de saison, Florian Thauvin sait qu’il va voir son avenir à Marseille être remis en cause à chaque baisse de régime de l’Olympique de Marseille. Et en ce moment, le club provençal ne parvient pas à enchainer les performances en championnat, sans parler d’une campagne européenne décevante. Alors, avec son statut de meilleur buteur du club et de champion du monde, « Flotov » a bien envie de découvrir la Ligue des Champions, ailleurs si besoin. C’est pour cela que le classement final de l’OM aura son importance sur son avenir.

Une situation que, selon AS, l’Atlético Madrid suit désormais avec assiduité. Le club espagnol, grand habitué lui de la Ligue des Champions et déjà bien calé dans les leaders en Liga, apprécie le style de l’ancien bastiais, qui a déjà tenté une expérience sans succès en Angleterre il y a quelques années, du côté de Newcastle. Le championnat espagnol, moins physique, pourrait lui convenir et le mariage pourrait s’opérer à condition de mettre 50 ME sur la table. C’est loin des 80 ME demandés un peu à l’esbroufe par Jacques-Henri Eyraud il y a quelques mois de cela, mais cela représente un effort que le club des Matelassiers serait prêt à effectuer cet été pour récupérer un joueur qui fait tout de même partie des meilleurs buteurs de l’année civile dans les grands championnats européens.