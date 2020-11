OM : Thauvin humilié, il exige une révolte d'urgence

Dans : OM.

En cas de revers contre Porto mercredi, l’OM sera le premier club européen à enchaîner 13 défaites de suite en Ligue des Champions.

De toute évidence, le succès est obligatoire pour les hommes d’André Villas-Boas afin d'éviter de tristement entrer dans l’histoire du football mondial. Mais la tâche ne sera pas simple contre un FC Porto qui a démontré sa supériorité au match aller (3-0). Probablement titulaire mercredi soir au Vélodrome, Florian Thauvin aura à cœur de réaliser un gros match afin de permettre à l’OM de grapiller ses premiers points de la saison en Europe. Cela est d’autant plus nécessaire que l’ailier olympien vit très mal l’humiliation vécue par Marseille en Ligue des Champions depuis le début de la saison comme il l’a indiqué ce mardi devant les médias du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

« On doit montrer un autre visage dans cette compétition. J'espère que demain on aura un sursaut d'orgueil tous ensemble pour faire mieux. C'est difficile en tant que compétiteur d'enchaîner les défaites. Il faut tirer les conclusions des erreurs qu'on a faites. On doit faire beaucoup mieux dans l'attitude. Se battre et avoir un sursaut d'orgueil. Quand on joue dans un club comme l'OM, on ne peut pas accepter ça. Et moi, en tant que premier supporter, je ne l'accepte pas. Il faut faire mieux. J’ai du mal à l’assumer, il y a un sentiment de honte. On ne peut pas accepter ça » a fait savoir Florian Thauvin, révolté par la situation de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. De toute évidence, le champion du monde aura les crocs afin de rectifier cette anomalie. Espérons pour lui que ses coéquipiers seront dans la même état d’esprit, à commencer par ses compères d’attaque Dimitri Payet et Dario Benedetto.