OM : Thauvin, Gustavo... L'OM a ses leaders annonce Riolo

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche, l’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée du Stade Malherbe de Caen devant plus de 45.000 supporters au Stade Vélodrome (5-0). Durant cette rencontre, l’ensemble des joueurs olympiens ont été particulièrement performants. Sur son blog, c’est d’ailleurs sur ce point que Daniel Riolo a voulu insister. En effet, le journaliste de RMC a mis en avant le collectif phocéen, symbolisé par la forme incroyable de Luiz Gustavo, éblouissant depuis plusieurs semaines au cœur du milieu de terrain de l’OM.

« Dimanche, on a vu l'OM mettre un beau carton à Caen. Marseille qui domine aussi facilement, même un petit, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. L'affaire Évra a fort heureusement été vite écartée. Un match plein avec de l'intensité, une volonté d'aller de l'avant sans retenue, voilà ce qu'on a vu. Mitroglou est loin du compte, mais c'est le seul bémol. Tous ont été bons par ailleurs. Mention spéciale pour Thauvin de plus en plus régulier. Mais surtout, que Garcia protège le plus possible Gustavo. Le coeur de l'OM, c'est lui. Il dirige tout dans cette équipe » a lancé le polémiste de l’After, bien conscient que l’international brésilien est indispensable à l’équilibre de l’OM. Problème : il sera suspendu pour la prochaine rencontre des olympiens en déplacement à Bordeaux lors de la 13e journée..