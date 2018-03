OM : Thauvin fantomatique contre le PSG, ce n’est pas un problème

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

En très grande forme ces dernières semaines, Florian Thauvin a subi un sérieux coup d’arrêt face au PSG.

Sur les deux rencontres, l’ailier olympien n’a été que très rarement à son avantage, au sein d’une formation qui n’a marqué aucun but en 180 minutes. Voilà forcément le débat relancé sur la capacité de l’ancien bastiais à se transcender lorsque le niveau s’élève. Si cela n’empêche pas l’OM de connaître une très belle saison à l’heure actuelle, cela pourrait compromettre la présence de « Flotov » en Russie pour la Coupe du monde, Didier Deschamps étant surtout fan des joueurs décisifs dans les grands rendez-vous. Mais comme le rappelle L’Equipe ce jeudi, la bonne nouvelle pour Thauvin, c’est que ses concurrents ne sont pas non plus dans la forme de leur vie.

« Et la malédiction des gros matches ? Thauvin avait été intense lors du Classique au Vélodrome, le 22 octobre, beaucoup moins à Lyon, le 17 décembre, avant de briller face à Monaco, le 28 janvier. Didier Deschamps l’aura noté mieux que nous encore, attentif à ces rencontres niveau Ligue des Champions. Une chose est sûre. Coman blessé, Dembélé en retard, Payet énigmatique, Fekir dans le dur, Martial remplaçant : le voyage en Russie n’a rien de compromis pour Thauvin », explique ainsi le quotidien sportif, pour qui « DD » pourrait avoir plus de facilité à faire le tri parmi les perdants de cette fin de saison, que parmi les grands gagnants.