OM : Thauvin fait des merveilles, Habib Beye est presque étonné

Dans : OM, Ligue 1.

Interrogé sur le très bon début de saison de Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille, Habib Beye a tenu à lui tirer son chapeau.

Si certains Mondialistes ne sont pas exempts de tout reproche au sein du club phocéen en ce début de saison assez compliqué, Florian Thauvin, lui, est clairement à son niveau depuis son retour en août. Encore une fois dans tous les bons coups lors de la victoire de l'OM contre Caen dimanche (2-0), avec une passe décisive pour Mitroglou et un but, l'ailier droit réalise un départ canon. Avec sept réalisations en neuf journées, le joueur de 25 ans fait même partie des meilleurs buteurs du championnat de France. Autant dire que Flotov fait l'unanimité auprès des suiveurs de la Ligue 1, et notamment dans l'esprit d'Habib Beye.

« Cette victoire de l'OM est importante. Gagner sans prendre de but, le contrat est rempli. Tout cela avec un grand Thauvin. Il a marqué, c'est bien. Contre Lille, sa deuxième période n'avait pas du tout été positive en termes d'attitude par rapport à son équipe. À la fin de ce match, j'avais discuté avec lui, et il m'avait dit qu'il était fatigué, à cause de la Coupe du Monde et de courtes vacances. Comme tous les champions du monde, il a vécu des émotions importantes, et c'est difficile mentalement en ce début de saison. Mais lui est décisif pour son équipe, et c'est le plus important », a lancé, sur Canal+, l'ancien joueur de l'OM, qui pense donc que Thauvin sera encore meilleur quand il aura pleinement digéré son été agité. Les défenses de L1 sont donc prévenues...