OM : Thauvin et Payet jaloux du salaire de Strootman à Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1.

Kevin Strootman a été reçu comme le messie par les supporters de l'Olympique de Marseille lorsqu'il a signé au dernier mercato, le milieu néerlandais étant censé apporter du poids et de l'expérience au milieu de terrain de l'OM. Mais pour l'instant, et on l'a encore vu jeudi soir contre la Lazio, Kevin Strootman n'apporte rien ou pas grand-chose au club phocéen, comme s'il n'avait toujours pas pleinement récupéré de ses soucis physiques connus à la Roma. Même s'il faut être patient avec l'international néerlandais, certains commencent tout de même à rappeler que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont lâché 25ME pour s'offrir Kevin Strootman, avec en plus un salaire royal et un contrat de cinq ans.

Et selon L'Equipe, dans le vestiaire, des joueurs s'agacent clairement du salaire touché par le milieu de terrain arrivé de l'AS Rome. « Kevin Strootman, recruté pour 25 M€ hors bonus cet été, est pour l'instant plus un problème qu'une solution, et on ne parle pas de son salaire mirobolant, qui a éveillé quelques jalousies dans le vestiaire, notamment chez Payet ou Thauvin », précise le quotidien sportif. Selon différentes sources, Kevin Strootman toucher 4,5ME net par saison, ce qui est supérieur à ce qu'empochent ses deux coéquipiers, internationaux tricolores. Un mécontentement qu'il serait peut-être bon de mettre de côté pour le bien de l'Olympique de Marseille.