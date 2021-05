OM : Thauvin et McCourt, incroyable mais vrai !

Dans : OM.

Dimanche soir, Florian Thauvin a disputé son ultime match sous les couleurs de l’OM face à Angers lors de la 37e journée (3-2).

Suspendu pour le déplacement à Metz le week-end prochain, le champion du monde a fait ses adieux à l’Olympique de Marseille à l’occasion de ce dernier match de la saison au Vélodrome. Cet été, Florian Thauvin rejoindra André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Une aventure humaine et sportive excitante pour l’international tricolore, qui avait d’autres choix au mercato. L’OM a notamment fait son maximum pour conserver Florian Thauvin, dont le profil avait été validé par Jorge Sampaoli. Le président marseillais Pablo Longoria ainsi que l’actionnaire Frank McCourt ont ainsi mis les petits plats dans les grands pour offrir un pont d’or à Thauvin avec un contrat de cinq ans et un salaire revu à la hausse. Une offre XXL confirmée par l’ancien Bastiais après la victoire de l’OM contre le SCO dimanche soir.

« Je remercie Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt. L’OM m’a fait une proposition magnifique avec un contrat de 5 ans et un contrat plus gros que le précédent. Dédé a joué un rôle important dans mon arrivée aux Tigres » a dévoilé Florian Thauvin avant de poursuivre. « Il y a beaucoup d'émotion ce soir. J'ai passé quasiment toute ma carrière ici. C'était important de terminer sur une victoire. J'ai eu une grande décision à prendre. J'ai eu des échanges avec de nombreux clubs, j'ai eu aussi des propositions de plusieurs clubs. Le plus important était de prendre du plaisir, aller dans un club avec énormément de passion. Je suis un amoureux du football. Depuis tout petit, je joue au football. Aujourd'hui c'est devenu un métier, mais parfois il y avait les aléas extra-sportifs qui prenaient le dessus et c'était un peu compliqué à vivre. Donc le plus important pour moi, c'était de retrouver cette passion. C'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre le Mexique ». Un choix audacieux de la part de Florian Thauvin, dont les Marseillais continueront bien sûr de suivre les aventures…