OM : Thauvin doit quitter Marseille, il le supplie !

Auteur de belles prestations avec l'équipe de France en cette fin de saison, Florian Thauvin ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir avec l'Olympique de Marseille. Après avoir dit il y a quelques mois qu'il refusait de jouer une saison de plus sans Ligue des champions, le Champion du monde de l'OM a adouci son discours en affirmant récemment qu'il n'était pas du tout pressé de partir du club phocéen. Alors que son départ pourrait se faire afin de renflouer les caisses de l'Olympique de Marseille, Olivier Rouyer conseille à Florian Thauvin de quitter dès ce mercato l'OM afin de continuer à progresser, l'ancien footballeur étant persuadé que l'international tricolore peut rêver plus haut.

« Je trouve que Thauvin a emmené quelque chose de supplémentaire en équipe de France. Ne serait-ce que la prise de risque sur son but. Je l’ai trouvé plus concerné. Et quand je le vois comme ça, j’ai envie de lui dire : va dans un autre championnat, va tenter autre chose, ne reste pas à Marseille. Il a besoin de découvrir autre chose car je suis persuadé que ce gamin a encore quelque chose à prouver. Mais il doit partir pour le démontrer. Encore faut-il qu’il est le courage et l’envie d’aller à l’étranger car je pense que Thauvin a vraiment de grosses qualités », avoue, sur la chaîne L'Equipe, Olivier Rouyer, qui souhaite que Florian Thauvin ne s'installe pas dans le confort de son contrat à l'Olympique de Marseille.