OM : Thauvin dégoupille avec classe sur l’arbitrage

Finaliste en titre de l’épreuve, l’Olympique de Marseille espérait certainement un autre départ ce jeudi.

Un stade vide, une blessure de Rami et une erreur fatale de Radonjic ont précipité l’OM vers une défaite inattendue à domicile face à Francfort (1-2), pour ce qui est une très mauvaise nouvelle dans une poule où figure également la Lazio Rome. Les Provençaux peuvent grandement s’en prendre à eux-mêmes, mais à l’image de Rudi Garcia, ils ont déploré certaines décisions arbitrales défavorables. Ce fut aussi le sentiment de Florian Thauvin, qui a toutefois réussi à faire passer son message en utilisant une bonne dose d’ironie.

« On a eu beaucoup d'occasions, moi y compris. Ce sont des points de perdus. Je n'ai même pas envie de revenir sur l'arbitrage parce qu'il était à la hauteur de notre public, c’est-à-dire néant. Donc on n'en rediscutera pas. C'est dommage. Mais même s'il y a eu ces erreurs-là, on ne peut pas se cacher derrière car on a commis des erreurs aussi », a prévenu le champion du monde olympien, bien moins efficace que lors de ses dernières rencontres.