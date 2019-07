OM : Thauvin à Valence pour 35 ME, ça prend forme

Dans : OM, Mercato, Liga.

Après les départs de Lucas Ocampos et Clinton Njié, l’Olympique de Marseille attend toujours sa grosse vente de l’été qui lui permettra de renflouer les caisses et surtout de recruter un ou deux joueurs supplémentaires désirés par André Villas-Boas. Le premier des deux candidats forcés au départ se nomme Morgan Sanson, qui n’est pas vraiment chaud pour aller à West Ham mais pourrait y être poussé en cas de proposition à hauteur de 30 ME. L’autre nom qui revient souvent est celui de Florian Thauvin. Comme son coéquipier, « Flotov » n’a pas affiché un désir flamboyant de changer d’air cet été, mais cette idée fait néanmoins son chemin.

Le compte @omunitedom, plutôt bien informé puisqu’il a déjà lâché plusieurs scoops confirmés par la suite depuis le début de l’été, révèle ainsi que l’entourage de Thauvin négocie avec Valence les contours d’un éventuel futur contrat. Des discussions qui ne pourront bien évidemment être de mise que si les deux clubs trouvent un accord. La formation espagnole serait tentée de mettre 35 ME sur la table. Un montant qui serait suffisant pour ouvrir les négociations avec l’OM, qui entrerait alors en mode réflexion, entre l’apport financier nécessaire pour faire face aux contraintes du fair-play financier, et la perte de celui qui est le joueur le plus décisif du club ces deux dernières saisons…