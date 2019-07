OM : Thauvin à Arsenal, c’est de la science-fiction au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dans le viseur du FC Valence au mercato, Florian Thauvin n’est pas certain de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’attaquant phocéen voit d’un bon œil l’intérêt d’un club espagnol disputant la Ligue des Champions, et qui semble avoir les moyens de payer son confortable salaire. D’autres écuries surveillent la situation de Florian Thauvin et en Angleterre, on évoque régulièrement l’intérêt d’Arsenal, qui cible également Nicolas Pépé.

Mais à en croire les informations recueillies par Nabil Djellit, il est tout simplement impossible que Florian Thauvin s’engage en faveurs des Gunners cet été. Effectivement, le journaliste de France Football a indiqué sur Twitter qu’il n’avait jamais été question d’une signature de l’Orléanais au sein du club londonien. « Il n'a jamais été question de Thauvin à Arsenal. C'est de la science-fiction... » a indiqué le spécialiste du mercato, qui tue d’ores et déjà le suspense dans ce dossier. Reste maintenant à voir si Florian Thauvin signera au FC Valence dans les prochaines semaines, ou s’il privilégiera une saison supplémentaire à l’Olympique de Marseille.