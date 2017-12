OM : Suprise ! Bouna Sarr est tout sauf un boulet à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Éternel remplaçant moqué par les supporters de l’Olympique de Marseille il y a encore quelques semaines, Bouna Sarr parvient à retourner l’opinion grâce à sa reconversion au poste de latéral droit par Rudi Garcia. Excellent face à Salzbourg en Ligue Europa la semaine dernière, l’ancien joueur du FC Metz a confirmé au Stade Vélodrome en réalisant une prestation XXL contre l’AS Saint-Etienne. De quoi donner satisfaction à Philippe Gaillot, directeur sportif du FC Metz, à l’origine de sa venue en Lorraine en juin 2009.

« Ce qui m'a frappé chez lui quand il était chez nous, c'est qu'il a toujours été à l'écoute. Il a une énorme envie de réussir, et quand on lui demande quelque chose il est capable de s'y mettre à fond. Il est discret, mais très déterminé. C'est un joueur qui est très bon lorsqu'il a le jeu devant lui, d'où sa réussite à ce poste. C'était l'un de ses soucis lorsqu'il jouait plus haut, car il avait du mal à se retrouver dos au but. Là, c'est intéressant pour lui parce qu'il a une grosse capacité à prendre la profondeur dans le couloir avec son gros volume de jeu et sa capacité à répéter les courses. Il va très vite et a une bonne reprise d'appuis, ce qui lui permet de réagir face à un attaquant rapide » a-t-il lancé dans une interview accordée au Phocéen.fr. Malgré la belle reconversion de Bouna Sarr, l’OM semble déterminé à être armé de manière plus conséquente au poste de latéral droit puisque des discussions seraient d'ores et déjà entamées pour Stephan Lichtsteiner (Juventus) et Léo Dubois (Nantes)…