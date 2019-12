OM : Strootman vendu, Marseille confie son mercato à la Bonne-Mère

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille ne sera pas dépensier au mercato d'hiver sauf si Kevin Strootman est vendu. Mais cela relève du miracle pour un joueur grassement payé.

Recruté au mercato 2018 pour 28ME, et grassement payé 500.000 euros par mois, Kevin Srootman est officiellement le facteur X du mercato de l’Olympique de Marseille. Car ce n’est pas un scoop, du côté de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud on veut ouvertement se séparer de l’international néerlandais au plus vite, comme cela était déjà le cas lors du marché des transferts de l’été dernier. Seul problème, avec un contrat signé jusqu’en 2023, et un salaire de gala, le milieu de terrain n’est pas du tout pressé de partir, d’autant plus qu’André Villas-Boas l’a relancé et compte sur lui.

Villas-Boas voudra un remplaçant à Strootman

Malgré ce souhaite du coach portugais de l’OM les choses sont claires et les différentes intermédiaires sont prévenus, toutes les offres de transfert pour Kevin Strootman seront étudiées. Et ce samedi, La Provence prévient que si le Néerlandais part en janvier, alors André Villas-Boas « réclamera un remplaçant ». Tiraillés entre le souhait d’AVB de conserver l’onéreux Strootman, et celui de le vendre d’urgence, les dirigeants olympiens se heurtent à la dure réalité du marché, à l’exception d’un supposé intérêt du Herta Berlin, qui n’a pas été confirmé par une offre, personne ne semble en mesure de s’offrir ou même de vouloir s’offrir Kevin Strootman. Seul un miracle pourrait permettre à l'Olympique de Marseille de soulager sa masse salariale d'un réel poids lourd, il faut aller mettre un cierge à la Basilique Notre-Dame de la Garde.