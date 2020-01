OM : Strootman vendu au mercato, il y croit à fond

Dans : OM.

S’il y a bien un départ au mercato sur lequel l’OM est prêt à faire des concessions, c’est celui de Kevin Strootman, dont le salaire est très encombrant.

Malheureusement pour les dirigeants, le Néerlandais semble invendable. Son contrat longue durée et son salaire copieux l’empêchent de trouver mieux ailleurs. Et vu ses prestations depuis son arrivée à l’OM, les clubs prétendants ne se bousculent pas. Toutefois, sa cote est encore intéressante en Angleterre, où son expérience est appréciée. Leicester l’a suivi en début de saison, et c’est désormais West Ham qui songerait à la faire venir. Un recrutement qui aurait du sens, pour le club londonien comme pour l’OM, selon Romain Canuti.



« West Ham a changé d’entraineur, et tout le monde à West Ham veut désormais recruter des joueurs de caractère, des professionnels aguérris. Vu leur situation dans ce mercato, ils sont paradoxalement plus intéressés par Kevin Strootman que par Morgan Sanson. Des Sanson, ils en ont dans l’effectif. Ils ont besoin de guerriers, et c’est pour ça que tu peux leur vendre Kevin Strootman cet hiver », a dévoilé le journaliste du Phocéen, pour qui il y a clairement une possibilité à étudier. Pour le moment, ce n’est pas allé bien loin, mais West Ham a promis de bouger dans les prochains jours sur le marché des transferts, et l’OM pourrait donc bien recevoir un coup de fil des Hammers. Nul doute que les dirigeants marseillais écouteraient alors attentivement ce qui leur sera proposé.