OM : Strootman trop cher et trop payé ? Luiz Gustavo tousse

Dans : OM, Ligue 1.

Associé à Kevin Strootman depuis quelques matchs au sein de l'entrejeu de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo s'est confié sur le Néerlandais.

Kevin Strootman est la recrue star du dernier mercato du club phocéen. Alors qu'un grand attaquant, comme Balotelli, était attendu au Vélodrome l'été dernier, c'est donc le milieu de 28 ans qui est arrivé en grande pompe, et contre un chèque de 25 ME, pour garnir un secteur de jeu déjà bien rempli, et ce malgré le départ de Zambo à Fulham. Après des débuts sur la pointe des pieds, l'international néerlandais monte clairement en puissance sous le maillot de l'OM. Auteur de son meilleur match lors du Classique contre le PSG la semaine dernière (0-2), l'ancien de l'AS Rome montre qu'il a les capacités pour faire progresser Marseille, grâce notamment à son caractère de gagnant. Ce que Luiz Gustavo ne cache pas.

« Strootman ? C'est un très bon joueur. Je suis sûr que son apport va grandement soulager ses coéquipiers. On n'a pas beaucoup joué ensemble, mais je sens que ça se passera bien. On a la même éthique de travail, on est ouverts pour discuter et se comprendre. J'aime bien les défis, jouer un peu plus offensif, c'est nouveau pour moi. Je veux profiter de jouer un peu plus proche du but, je peux battre mon record de buts en carrière », a lancé, dans les colonnes de L'Equipe, le milieu brésilien, qui aura donc à cœur de confirmer que son association avec Strootman a un bel avenir face à Montpellier, ce dimanche soir dans un nouveau match au sommet en Ligue 1.