OM : Strootman, le premier bug entre Villas-Boas et Eyraud ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Kevin Strootman n'a pas réellement répondu aux attentes lors de sa première saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, au point de faire regretter amèrement aux dirigeants de l'OM le colossal investissement financier fait pour recruter le joueur néerlandais de la Roma. Car le concept du « demain on rase gratis » n'a pas sa place dans le football moderne, où un joueur payé cher pour apporter un ticket pour la Ligue des champions doit permettre de décrocher cette place sous peine de devenir un boulet financier. Alors, au moment où Jacques-Henri Eyraud a le couteau du fair-play financier sous la gorge, la vente de Kevin Strootman, grassement payé à l'Olympique de Marseille, serait une très belle affaire. Seul problème, mais de taille, non seulement l'OM n'a pas d'offre pour le Néerlandais, mais en plus André Villas-Boas veut le garder.

Et à presque un mois de la fin du mercato, La Provence avoue que du côté du club phocéen on voit désormais trouble sur le cas Strootman. « Pour le bien de l’équipe, André Villas-Boas aimerait garder le Néerlandais, l’un des grands bonshommes des "EA Ligue 1 Games" avec Payet, côté olympien ; mais pour le bien des finances, il serait bon que son transfert et l’économie de son salaire se réalisent. Peut-être AVB réussira-t-il à le conserver si Morgan Sanson trouve preneur (sportivement, il aimerait conserver les deux), mais si une offre se présente... Il est probable que dans ses derniers jours, le marché anglais qui se termine le 8 août, connaîtra une poussée de fièvre. Après, il restera d’autres contrées... Le fait que le joueur n’ait jamais voulu parler aux États-Unis indique qu’il reste partant même si sur le terrain il semble parti pour rester... », constate le quotidien régional, qui ne sait pas réellement comment cette histoire va se finir.