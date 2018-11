OM : Strootman fait un aveu et affiche une énorme ambition

Dans : OM, Ligue 1.

Kevin Strootman, forcément. Avant le match d’Europa League contre la Lazio Rome, c’est l’ancien de l’AS Roma qui était devant les micros pour présenter cette rencontre d'Europa League.

Avant d’aller fouler le Stade Olympique, une pelouse que connaît également bien son entraineur Rudi Garcia, le milieu de terrain en a profité pour évoquer la situation actuelle peu reluisante de l’Olympique de Marseille, mais aussi son niveau de jeu. Recruté pour être le métronome du milieu de terrain en compagnie de Luiz Gustavo, le Néerlandais a pour le moment failli dans sa mission. Il le reconnaît humblement à l’heure de faire un premier bilan.

« Je suis conscient que je peux faire mieux et que je dois faire plus, l'équipe travaille tous les jours pour s'améliorer à la fois en tant que groupe mais aussi au niveau individuel. À Marseille, j'ai bien joué lors de certains matches mais d'autres moins bien, mais la même situation s'est produite à la Roma. Contre la Lazio, ça sera l'occasion idéale pour donner le maximum, dans un match où seulement la victoire compte (…) Collectivement, le club vit une période compliquée après la défaite à Montpellier. Mais, hormis le PSG, il n'y a pas beaucoup de points qui nous séparent des premières places en Championnat », a livré un Kevin Strootman qui mise donc sur une belle série pour revenir sur les équipes de tête. Il faudrait que cela s’enclenche rapidement, car si elles n’ont peut-être pas le coffre pour durer toute la saison, des formations comme Lille et Montpellier prennent en tout cas doucement le large.