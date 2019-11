OM : Strootman devient le boulet à 25 ME de Marseille

Dans : OM.

En raison des absences de Caleta-Car et d’Alvaro face à Toulouse, Kevin Strootman retrouvait une place de titulaire avec l’Olympique de Marseille. Aux yeux de nombreux observateurs, le Néerlandais n’a pas brillé…

Dans un rôle de sentinelle qui était dévolu à Boubacar Kamara depuis deux matchs, l’ancien taulier de l’AS Roma a affiché un niveau de jeu très limite. Peu de prise de risque dans les passes, une activité défensive moyenne… Sa prestation n’a clairement pas été au niveau attendu. Et dans le podcast de RMC « After Marseille », Florent Germain ne s’est pas gêné pour le dire, indiquant carrément que les 70 premières minutes de Strootman à Toulouse étaient sans doute les pires de la part du Néerlandais depuis son arrivée dans la cité phocéenne.

« Face à Toulouse dimanche, Strootman a fait les pires 70 minutes depuis son arrivée à l’OM. J’ai trouvé son match horrible pendant plus d’une heure. Il était lent, il manquait chaque passe, il était en retard sur chaque contact… Et puis il a eu un sursaut ensuite, il a notamment récupéré le ballon qui permet à Payet de faire la passe décisive pour Benedetto sur l’ouverture du score. Certains me trouveront sévère de le faire passer pour le boulet, mais pour moi, il a fait les trois quarts du match comme un fantôme. Beaucoup de supporters marseillais souffraient carrément avec lui… J’ai trouvé vraiment sa prestation très limite » a indiqué le correspondant permanent de RMC à Marseille. Dès la réception de Brest vendredi soir (20h45), André Villas-Boas pourrait profiter du retour de Caleta-Car pour faire remonter Kamara au milieu, et donc se passer des services de Kevin Strootman…