OM : Steve Mandanda recalé par Nice, la vérité éclate

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La rumeur Steve Mandanda à l’OGC Nice a pris fin ce vendredi. L'intérêt était pourtant réel pour le gardien marseillais.

Lors de la présentation de Jordan Amavi, arrière gauche arrivé chez les Aiglons depuis l’OM cet hiver, le club azuréen a assuré qu’il ne visait pas le deuxième portier marseillais. Peu utilisé par Jorge Sampaoli, Steve Mandanda encaisse avec difficulté son statut de remplaçant, et songeait à un éventuel rebond en cours de saison pour aller chercher du temps de jeu et changer d’air. Le nom de Nice a été cité, notamment cette semaine, mais Julien Fournier, le directeur du football du Gym, a coupé court à la rumeur.

« Ça va trop loin sur Steve Mandanda. Après, c’est vrai que comme il fait partie des joueurs que je connais bien, et que je peux côtoyer par ailleurs, ce sont des choses qui reviennent régulièrement. Mais je ne pense pas que Steve Mandanda soit une bonne idée pour l’OGC Nice. Et puis aujourd’hui, il y a deux très bons gardiens. On est assez bien fourni au poste à l’OGC Nice. Quand on prend un joueur, on ne le prend jamais en se disant on met un pansement sur 4 ou 5 mois », a fait savoir le dirigeant anciennement impliqué à l’OM. Le scoop de Mohamed Henni, qui assurait que Mandanda avait déjà signé à Nice, est donc tombé à l’eau, même si Nice Matin a confirmé que le gardien marseillais avait envisagé sérieusement de rejoindre le club azuréen. Mais Christophe Galtier n’était pas chaud, et il s’est donc opposé à cette venue, notamment car il lui était impossible de lui garantir le moindre temps de jeu au champion du monde 2018.