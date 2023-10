OM ‍: Stéphane Guy calme brutalement la hype Gattuso

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Gennaro Gattuso a globalement réussi ses débuts sur le banc de l’OM, où il a déjà séduit une partie des supporters. Mais les observateurs restent prudents, à l’image de Stéphane Guy.

Pour ses trois premiers matchs à la tête d’un Olympique de Marseille en crise, Gennaro Gattuso a perdu de peu à Monaco avant de faire match nul contre Brighton et de battre Le Havre. Le bilan n’est pas exceptionnel mais globalement, il est plutôt satisfaisant pour l’entraîneur italien. Au-delà des résultats, l’évolution dans le jeu est positive car les supporters olympiens ont retrouvé une équipe offensive, maîtresse de la possession et qui fait plaisir à son public. L’OM version Gennaro Gattuso semble sur le bon chemin mais tout cela demande confirmation dès cette semaine avec les matchs contre Nice en Ligue 1 et l’AEK Athènes en Europa League. Des matchs que Stéphane Guy va scruter avec impatience car pour le journaliste de RMC, la hype naissante autour de l’ex-entraîneur de Naples et de l’AC Milan est assez incompréhensible.

« J’ai été très surpris de l’enthousiasme général après la victoire contre Le Havre. Quel exploit, l’OM a battu Le Havre à domicile. Je rappelle que le très réputé Marcelino a battu Reims et Brest, deux équipes plus calibrées que Le Havre. Il n’y a pas grand-chose de neuf pour l’instant, l’heure de vérité va venir. Gattuso je lui souhaite le meilleur, il a eu deux semaines pour travailler, un match très compliqué attend Marseille ce week-end à Nice. L’OM est une équipe qui est calibrée top 3, elle a le budget, les salaires et les joueurs pour cet objectif » a commenté Stéphane Guy au micro de l’After Foot avant de conclure.

Stéphane Guy ne comprend pas la hype Gattuso à l'OM

« On attend une énorme montée en puissance entre cette reprise en octobre et la trêve hivernale. Il faut que l’OM mette les bouchées doubles. Je n’ai pas encore d’avis sur Gattuso, je ne sais pas d’où sort la hype avec lui » a analysé l’ancien commentateur de la Ligue 1 sur Canal +. Reste maintenant à voir si Gennaro Gattuso parviendra à confirmer les bonnes premières impressions, pourquoi pas dès samedi à Nice. Un déplacement périlleux pour Marseille sur la pelouse d’une équipe invaincue. En cas de victoire, l’Olympique de Marseille ainsi que son nouvel entraîneur frapperaient un très joli coup.