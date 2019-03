OM : Son but et sa célébration, Balotelli fait fureur !

Dans : OM, Ligue 1, ASSE, Photo/Video.

Il ne manquait plus que cela pour que le Vélodrome adopte définitivement Mario Balotelli. Après de bons débuts, avec trois buts marqués en cinq matchs, l'attaquant italien était attendu au tournant ce dimanche soir dans le choc contre l'AS Saint-Etienne (2-0 à la mi-temps). Et le moins que l'on puisse dire c'est que Super Mario a répondu présent, puisqu'il a ouvert la marque d'un beau retourné (12e).

Pour célébrer sa troisième réalisation en autant de matchs dans son nouveau jardin phocéen, l'ancien Niçois a fait une célébration à son image, folle et moderne. Il a, en effet, pris son portable à un cadreur derrière le but avant de faire une story de joie avec tous ses coéquipiers. Un but et une célébration qui font bien entendu l'unanimité sur les réseaux sociaux.