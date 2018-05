OM : Simeone a ciblé Payet comme menace n°1

Dans : OM, Europa League.

Ce mardi, Diego Simeone a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse à quelques heures de la finale de l’Europa League entre l’OM et l’Atlético Madrid. Et bien évidemment, l’entraîneur argentin s’est exprimé sur les atouts de l’équipe de Rudi Garcia. Selon lui, l’une des principales forces de l’OM se situe sur les coups de pieds arrêtés, véritable arme de l’équipe phocéenne lors de cette campagne de Ligue Europa.

« L'OM est une équipe dangereuse à tous les niveaux, surtout sur coups de pied arrêtés. C'est une équipe bien préparée, il faut donc s'attendre à un match intense. Et puis, l’OM a beaucoup de profondeur en attaque. Ils jouent de manière directe et ils ont des bons jeunes au milieu » a expliqué Diego Simeone, qui s’est montré très élogieux à l’égard de Dimitri Payet. « C’est un grand joueur qui peut faire ce qu’il veut avec ses pieds. Et puis, il a une grande intelligence de jeu » a confié Diego Simeone, qui se méfie donc énormément de l’Olympique de Marseille…