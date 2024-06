OM ‍: Sergio Conceiçao arrive d'ici 48 heures ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a fait un pas de géant dans la quête de son entraîneur. La signature de Sergio Conceiçao devrait être officialisée avant le week-end.

Pablo Longoria peut glisser une bouteille de Champagne dans le frigo, sauf énorme retournement de situation, ce qui est hautement improbable, l'ancien coach portugais du FC Porto sera bien sur le banc de l'OM pour la saison 2024-2025. Au lendemain de l'annonce par L'Equipe du rapprochement entre Sergio Conceiçao et Marseille, La Provence confirme ce mercredi que le technicien de 49 ans va dire oui à l'offre phocéenne, même si quelques « détails » sont encore à régler, mais de pas de nature à faire échouer l'opération. Débarqué la semaine passée du FC Porto par André Villas-Boas, qui a installé à la place son ancien adjoint, Conceiçao est même attendu avant le prochain week-end à la Commanderie afin de signer son contrat. Notre confrère est en effet très précis sur ce sujet.

Sergio Conceiçao motivé à l'idée de relancer l'OM

Journaliste pour le quotidien régional, Ludovic Ferro n'hésite pas à révéler le timing final de la venue de l'ancien coach du FC Nantes à l'Olympique de Marseille : « Une autre source proche du dossier nous indi­quait hier que la fumée blanche pourrait appa­raitre "d'ici deux à trois jours". Réponse finale aujourd'hui ou demain ? ». L'heure n'est donc plus aux doutes du côté des dirigeants de l'OM, qui selon plusieurs confidences, avaient zappé depuis plusieurs mois l'option Paulo Fonseca et travaillaient sur la possible venue de Sergio Conceiçao. Seul problème, à l'époque ce dernier paraissait lié très fortement avec Porto, et sa venue semblait très aléatoire. Mais les élections à la tête du club portugais, et le départ brutal de Jorge Nuno Pinto da Costa après 42 ans de règne, ont redistribué les carters, alors même que Conceiçao venait de prolonger de deux ans son contrat.

Pour l'Olympique de Marseille, c'est forcément une très bonne pioche, le palmarès de Sergio Conceiçao parlant pour lui. Reste qu'à l'OM le souci se répète chaque année, à savoir que Pablo Longoria a du mal à choisir entre ses joueurs et ses entraîneurs, et ce sont souvent ces derniers qui sont débarqués ou qui jettent l'éponge face à l'attitude du président de l'Olympique de Marseille. A voir si le technicien portugais réussira à tenir Longoria à distance de ses choix techniques, même s'il a clairement le caractère pour le faire. En tout cas, les prochaines heures vont enfin lancer le mercato de l'OM.