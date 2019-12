OM : Sergio Agüero à Marseille, esprit de Noël es-tu là ?

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a réalisé un joli coup en attaque lors du mercato en s’offrant les services de Dario Benedetto. L’Argentin a inscrit 7 buts durant la première partie de saison.

Au-delà de son efficacité, l’ancien attaquant de Boca Juniors s’est montré très utile dans le jeu élaboré par André Villas-Boas dans la cité phocéenne. Trois ans après son arrivée en Provence, Frank McCourt tient enfin son grand attaquant. A moins d’une surprise colossale, il n’y aura donc pas de recrue en attaque lors du mercato hivernal à Marseille. Cela n’empêche pas quelques petits malins de faire des blagues sur Twitter, et de donner inutilement de l’espoir aux supporters olympiens.

Récemment, un obscur compte a notamment relayé une fausse information, selon laquelle un certain Sergio Agüero serait proche de signer à l’Olympique de Marseille. Evidemment, il ne faut pas chercher bien loin pour croire à une telle information. Néanmoins, le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi, s’est agacé de cette fake-news qui était associée à son nom. « Cette rumeur est complètement fausse et c’est un mec qui veut faire une blague ! Dire qu’il y a vraiment des gens qui croient à ton tweet. C’est vraiment fatiguant. Respecte l’esprit de Noël et arrête les conneries et les mythos » a regretté le rédacteur en chef de RMC Sport, véritablement fatigué par les nombreux fakes qui fleurissent à chaque période de mercato sur les réseaux sociaux.