OM : Sanson courtisé au mercato, Eyraud sort les barbelés

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pas toujours titulaire en début de saison, Morgan Sanson est redevenu indiscutable aux yeux de Rudi Garcia depuis quelques semaines.

Il faut dire que l’ancien milieu de terrain du MHSC est efficace puisqu’il a déjà marqué 5 buts en Ligue 1. Des statistiques qui font de lui le 3e meilleur buteur de l’OM derrière Florian Thauvin et Lucas Ocampos. Autant dire qu’à un mois du mercato, un éventuel départ du joueur recruté 12ME il y a tout juste un an est inenvisageable. Et pourtant, certains cadors européens sont bien décidés à tenter leur chance dans les prochaines semaines…

En effet, Calcio Mercato rapporte ce mardi que le FC Séville ainsi que Valence ont l’intention de passer à l’offensive au mois de janvier pour Morgan Sanson. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré sur les éventuelles offres des deux poids lourds espagnols, mais le média italien précise que des émissaires des deux clubs observent avec attention les prestations du n°8 de l’OM. Conscients que Morgan Sanson est l’avenir du club au poste de meneur de jeu, d’autant plus au vu de la forme de Dimitri Payet, les décideurs phocéens seraient « complètement fermés » à un départ aussi bien en janvier qu’en juillet prochain. Reste à savoir si les chiffres qui seront mis sur la table feront fléchir Jacques-Henri Eyraud, pas du genre à perdre la raison quand il s’agit de négocier.