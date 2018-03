OM : Sans la poisse du PSG, Courbis prédit un exploit en C3

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Moins brillant lors de ses dernières sorties, l’Olympique de Marseille a livré une excellente prestation contre l’Athletic Bilbao (3-1) jeudi en Europa League.

Malgré le but encaissé à domicile, les hommes de Rudi Garcia ont pris une option sur la qualification pour les quarts de finale. Et à partir de ce stade de la compétition, tout sera envisageable pour le club phocéen que Rolland Courbis verrait bien en finale de cette C3, à condition que l’OM soit épargné par le tirage au sort. Contrairement au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions...

« L'OM en finale ? C'est la chance du tirage au sort, a estimé le technicien sur RMC. Il y a des saisons où ça rigole et il y a des saisons où ça ne rigole pas. Quand tu vois le PSG : l'an dernier, en terminant second, il prend le Barça. Et cette année, en terminant premier, il prend le Real. Même si le deuxième match était à Paris, c'était quand même au tirage au sort. Quand tu vois celui de l'OM, depuis le début de la compétition, tu te dis que pourquoi ça n'irait pas jusqu'au bout comme ça ? »

Les adversaires à éviter selon Courbis

« Et au prochain tour, tu évites l'Atlético. Arsenal, sur deux matchs, Lyon et l'OM ont leur chance, a commenté l’ancien coach marseillais. Je ne vois pas, en dehors de l'Atletico, et encore... Tu peux les rencontrer sur un match en finale, si tu continues d'avoir de la réussite. Je dis pourquoi pas. À partir du moment où tu as deux clubs français sur huit, tu attends de voir si tu as de la réussite au tirage et pourquoi ne pas aller en finale ? » Rappelons que ce match décisif aura lieu au Groupama Stadium de Lyon.