OM : Sampaoli fait n'importe quoi, Riolo adore ça

Dans : OM.

En poste depuis sept matchs, Jorge Sampaoli est parvenu à relancer l’OM, qui se bat avec Lens et Rennes pour la cinquième place.

Vainqueur de Reims vendredi soir (1-3), l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli a engrangé 16 points sur 21 possibles au cours des sept matchs de Ligue 1 disputés par l’entraîneur argentin. Un excellent bilan pour Jorge Sampaoli, qui parvient de plus en plus à imposer sa patte sur le jeu de son équipe. Certains joueurs se sont déjà transformés sous la houlette de l’Argentin à l’instar de Leonardo Balerdi, Pol Lirola ou encore Dimitri Payet. Les débuts très encourageants de Sampaoli réjouissent Daniel Riolo, lequel a chanté les louanges du vainqueur de la Copa America 2015 sur l’antenne de RMC. L’occasion pour le chroniqueur de l’After Foot de souligner la personnalité de Jorge Sampaoli et de réclamer plus de coachs de cette trempe en Ligue 1.

« L’OM va jouer la cinquième place jusqu’au bout et j’en suis ravi parce que j’aime ce que fait Sampaoli. Quand tu prends ce genre d’entraîneur, il n’y a pas de surprise, tu sais que tu prends le package en entier et que ça va être un peu n’importe quoi, tu sais qu’il va te faire le show et que les joueurs vont soit l’adorer soit le détester car il va en lasser certains. Il va justement devoir choisir des joueurs qui ne se lasseront pas de sa méthode. Mais en attendant, si le public revient au mois d’août, les supporters ne s’emmerderont jamais en regardant l’OM, tu auras des émotions même si tu vas perdre des matchs bizarres. Il a redonné un souffle et une dynamique qui sera encore meilleure quand il y aura du public car ça collera et ça fera l’alchimie à Marseille. Je suis ravi qu’il y ait un entraîneur pareil dans notre L1. Je suis content quand il y a des entraîneurs avec de la personnalité et ce qu’il nous manque, ce sont des personnalités. Lui, ça en est une » a souligné Daniel Riolo, qui se réjouit de voir des entraîneurs comme Sampaoli, mais qui doit également apprécier les Kovac, Pochettino ou autre Galtier en Ligue 1. Et qui en réclame encore plus.