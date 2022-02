OM : Sampaoli fait n'importe quoi, Lionel Charbonnier lui apprend le foot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la victoire de l’OM contre Qarabag en Conférence League (3-1), Jorge Sampaoli est encore sous le feu des critiques.

Déjà tancé par une partie des observateurs après la victoire à Metz en raison de la non-titularisation du sérial buteur Arkadiusz Milik, l’entraineur marseillais Jorge Sampaoli est encore critiqué ce vendredi au lendemain du succès contre Qarabag en Conférence League au Vélodrome. Sur l’antenne de RMC, c’est Lionel Charbonnier qui s’est occupé du cas de Jorge Sampaoli en critiquant sa gestion des joueurs et notamment sa tendance à trimballer plusieurs joueurs d’un poste à l’autre sans que la logique soit toujours au rendez-vous. Face à Qarabag jeudi soir, c’est Kamara qui a expérimenté un nouveau poste en évoluant très haut sur le terrain dans un rôle de milieu relayeur droit. Par le passé, des joueurs tels que Lirola, Rongier ou encore Gueye et Luan Peres ont également fait l’objet de drôles d’expérimentations de la part de l’entraîneur argentin…

La gestion de Sampaoli extrêmement critiquée

« Quand tu proposes quelque chose, essaie de proposer quelque chose pour mettre les joueurs à leur meilleur poste pour qu’ils t’offrent toutes leurs possibilités. Il ne met pas en avant les capacités de ses joueurs. Encore jeudi soir, il met Kamara en relayeur, il se plante encore. Tu peux tenter mais quand je vois qu’il tente Lirola ailier gauche parfois, des choses comme ça… Les joueurs sont perdus, il faut faire très attention. On ne peut pas faire au jour le jour, gérer une équipe au jour le jour. Il doit faire plus attention aux états d’âme de joueurs comme Milik ou Alvaro et Mandanda qui peuvent exploser. Si tu as des mecs qui prêtent un câble et que tu n’as pas anticipé ça, le vestiaire peut exploser » a lancé Lionel Charbonnier, pour qui Jorge Sampaoli risque de perdre tout son vestiaire à force de tenter des expérimentations étranges. La gestion des egos est également un point sur lequel l’entraineur de l’OM doit faire très attention, notamment en ce qui concerne Arek Milik.