OM : Sampaoli a peur d'un coup tordu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’OM retrouve l’Allianz Riviera de Nice en quart de finale de la Coupe de France, six mois après les incidents d’août.

La préfecture a fait le choix de ne pas prendre le moindre risque autour de la sécurité de ce match entre Nice et l’Olympique de Marseille en interdisant de déplacement les supporters olympiens. Une véritable injustice aux yeux de Jorge Sampaoli, lequel a fait part de sa colère devant cette décision en conférence de presse à la veille du déplacement de l’OM sur la Côte d’Azur. « J'aurais aimé que les supporters soient là. C'est injuste car il y aura les supporters qui ont envahi le terrain. On exclut certains pour en inclure d'autres. C'est suspect, car si les supporters ne sont pas là, c'est qu'ils sont suspects » a soulevé Jorge Sampaoli, révolté par l’absence des supporters de l’Olympique de Marseille dans les travées de l’Allianz Riviera mercredi soir.

Sampaoli révolté par l'absence des supporters de l'OM

🎙 Suivez en direct sur notre chaîne @TwitchFR la conférence de presse d'@arekmilik9 & du 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 avant le quart de finale de @coupedefrance face aux Niçois. 📲#OGCNOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2022

Malgré l’absence des fans de l’OM, l’entraineur marseillais Jorge Sampaoli a bien l’intention de repartir de Nice avec la qualification en poche. Et pour cause, l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine fait de la Coupe de France l’un des objectifs de la fin de saison pour Marseille. « Je considère ce match comme très important. Il l'est aussi pour Nice. Chaque équipe a ses qualités. On veut continuer dans cette compétition. On va sur un terrain hostile. J'ai très envie de partager cette joie avec la ville et le groupe. Mais Nice va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a beaucoup d'envie. Tout le monde est favori une fois que Paris a été éliminé. On va tout faire pour continuer à rêver de manière plus efficace. Nice et Monaco aussi. C'est une opportunité unique » a analysé Jorge Sampaoli, qui pourra compter sur un effectif presque au complet pour le déplacement à Nice. Seul son taulier du milieu de terrain Boubacar Kamara sera absent pour cause de suspension.