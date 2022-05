OM : Saliba après Kamara, Sampaoli ne le pardonnera pas !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se prépare à rentrer dans une phase importante de son intersaison. William Saliba pourrait bien retourner du côté d'Arsenal, pour le plus grand malheur de Jorge Sampaoli.

Les hommes de Jorge Sampaoli ont récemment sécurisé définitivement leur place de dauphin en Ligue 1. L'OM disputera donc la prochaine Ligue des champions. Une très bonne nouvelle pour tout un club, qui apparait comme très ambitieux cet été lors du mercato. C'est du moins le souhait des fans et observateurs de l'OM. Si Jacques Cardoze indiquait récemment que Pablo Longoria avait déjà un plan de bataille, ce dernier est scruté avec attention par l'entraîneur du club, Jorge Sampaoli. Le coach argentin veut pouvoir compter sur le meilleur effectif possible et souhaite des garanties. Selon les informations de La Provence, Jorge Sampaoli est inquiet de la situation de certains de ses joueurs, notamment celle de William Saliba.

Sampaoli juge Saliba irremplaçable

🚨 Arsenal compte bien sur William Saliba 🇫🇷 la saison prochaine.



Pablo Longoria va maintenant se mettre en quête de deux défenseurs axiaux pour l'OM.



(@lequipe) pic.twitter.com/AVZ8KZSE8d — Actu Foot (@ActuFoot_) May 24, 2022

Le média français nous indique que Jorge Sampaoli est déçu du récent départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. Si l'ancien du FC Séville a de quoi être frustré de voir l'un de ses meilleurs joueurs partir, Sampaoli estime néanmoins que sa direction sera capable de le remplacer comme il se doit. Il a revanche plus de doutes concernant William Saliba. L'international français n'était qu'en prêt à l'OM et appartient toujours à Arsenal. D'ailleurs, les Gunners comptent visiblement sur Saliba pour la saison prochaine, comme l'a récemment rappelé Mikel Arteta. Dans des propos rapportés par RMC Sport, l'Espagnol précisait : « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous ». Pas de quoi rassurer Jorge Sampaoli, qui juge irremplaçable William Saliba et qui souhaite plus que tout le conserver. La pression est donc grande sur les épaules de Pablo Longoria, qui doit maintenant négocier et trouver les bons arguments pour convaincre William Saliba, mais aussi Arsenal de prêter de nouveau le défenseur central la saison prochaine. A moins d'un transfert sec, mais la concurrence sur ce dossier est féroce et le prix du joueur de 21 ans (près de 25 millions d'euros) devrait continuer de grimper. Des signaux forts devront être envoyés par l'OM et Jorge Sampaoli garde un oeil sur le comportement de sa direction, lui qui ne veut pas faire de la figuration la saison prochaine en Ligue des champions.