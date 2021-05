OM : Sakai et Nagatomo s’en vont, la raison cachée

Dans : OM.

En fin de contrat au mois de juin, Yuto Nagatomo ne recevra pas d’offre de prolongation de la part de l’OM.

Beaucoup plus utilisé que prévu (24 fois en Ligue 1) en raison de l’absence longue durée de Jordan Amavi, l’international japonais de 34 ans a rendu de loyaux services à l’Olympique de Marseille. Limité techniquement et très juste physiquement, il a en revanche fait preuve d’un état d’esprit irréprochable en toute circonstance, ce dont les supporters de l’OM sauront se souvenir. Selon les informations de La Provence, il ne sera pas pour autant prolongé par Pablo Longoria à l’issue de la saison. En effet, en interne au club, le départ de Yuto Nagatomo a été acté avec la bénédiction de l’entraîneur Jorge Sampaoli.

Nagatomo et Sakai libèrent de la place

Ce départ va s’ajouter à celui d’un autre défenseur japonais de l’OM cet été, celui d’Hiroki Sakaï, en fin de contrat en 2022 et qui va retourner au pays. Ces deux départs cachent une excellente nouvelle pour le dénicheur de pépites, Pablo Longoria. En effet, Hiroki Sakaï et Yuto Nagatomo occupaient deux places, particulièrement précieuses, d’extra-communautaires au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Ces deux départs vont donc permettre à Pablo Longoria de libérer de la place et de recruter de nouveaux joueurs extra-communautaires, notamment en provenance de l’Amérique du Sud. Dans ce secteur géographique, Pablo Longoria a notamment fait du jeune Thiago Almada l’une de ses grandes priorités. Selon RMC, un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le milieu de terrain international espoirs argentin et l’OM. Mais le plus dur reste à faire pour Marseille, qui doit maintenant s’entendre avec son club du Vélez Sarsfield, qui réclame au moins 15 ME hors bonus pour lâcher sa pépite de 20 ans.