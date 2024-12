OM ‍: Rulli régale, un ancien du PSG est admiratif

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Geronimo Rulli a fait une entrée fracassante dans le classement des meilleurs gardiens de Ligue 1 après ses excellents débuts sous les couleurs de l'OM. Un ancien du PSG ne lui voit d'ailleurs aucun défaut.

La défense de l'Olympique de Marseille est loin de faire l'unanimité cette saison. Les Phocéens occupent la deuxième place du classement de Ligue 1, mais ne sont que la 7e défense avec 17 buts encaissés. Le poste de gardien de but est généralement pointé du doigt quand des problèmes de ce genre surgissent. Il faut toutefois dire que le chantier en défense est important. Par conséquent, Geronimo Rulli échappe aux critiques. Mieux, il s'attire de véritables éloges de la part des observateurs et consultants. Un ancien portier du PSG est même fan de lui.

« Je lui vois peu de lacunes »

Rulli volé à l’OM, le sale coup de l'Argentine https://t.co/BbG2mGGDGP — Foot01.com (@Foot01_com) November 28, 2024

Chroniqueur sur La Chaine L'Equipe, Jérôme Alonzo a pris le temps de donner son avis sur le début de saison de Geronimo Rulli. « J’aime à peu près tout de lui et de son début de saison. Il est juste, en tant que gardien et en tant que leader. Je suis admiratif du fait qu’il ne surjoue pas le côté sud-américain, alors qu’on pourrait se dire que c’est OM-compatible. Il a une vraie présence, une aura. Ça, tu l’as ou tu ne l’as pas. C’est ce que Pau Lopez n’a jamais eu. La force tranquille n’est pas donnée à tout le monde, surtout à l’OM. N’est pas Mandanda qui veut. Rulli a endossé le costume avec une vitesse qui m’a sidéré, et il réussit aussi les matchs où il a peu d’arrêts à faire. Avec lui, Marseille a un gros avantage, car je ne vois que le Lillois Lucas Chevalier devant lui. Il n’a pas peur dans les airs, je lui vois peu de lacunes », a déclaré l'ancien gardien de but du PSG qui est admiratif du début de saison de Rulli.

Lors de son passage à Montpellier, le gardien argentin s'était déjà fait remarquer pour son haut degré de performance. Le MHSC n'ayant pas pu le conserver à l'issue de son prêt, il était ensuite reparti à la Real Sociedad.