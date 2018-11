OM : Rudi Garcia vu par les supporters, un sondage révèle la vérité

Dans : OM, Ligue 1.

La communication de Rudi Garcia a parfois été contestée ces derniers mois, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille étant parfois considéré comme un peu trop rapide à trouver de bonnes excuses aux résultats chaotiques de son équipe. Mais même si Rudi Garcia est chahuté, les supporters marseillais ne semblent pas trop en vouloir à leur coach, ou du moins ils sont peu nombreux à d'ores et déjà demander sa tête. C'est la grand leçon du sondage réalisé par Le Phocéen sur son site.

A la question Où en est votre opinion sur Rudi Garcia ?, 46% des supporters marseillais affirment qu'ils ont une bonne opinion de l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille contre 32% une opinion moyenne. Chez les très contents, ils sont 8% à juger le coach excellent, tandis que dans le camp adverse, 9% ont une mauvaise opinion et 4% une très mauvaise opinion de Rudi Garcia. Des résultats plutôt positifs, mais que le site spécialisé sur l'OM tempère quand même. « Au stade comme au bistrot, et encore plus sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que la cote du flamboyant Rudi connait une forte érosion depuis quelques semaines. Pas de quoi commencer à établir un listing des entraîneurs libres sur le marché, mais quand même. Il y a bien sûr les causes inévitables que sont les contre-performances récurrentes face aux équipes de haut de tableaux additionnées au piteux parcours en Europa League. Jusque-là, rien d'anormal. Mais il n'y a peut-être pas que ça. En effet, Rudi Garcia connait aussi un coup de moins bien en terme de communication, là où il brille habituellement », constate Le Phocéen, attentif tout de même à l'avenir de Rudi Garcia.