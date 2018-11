OM : Rudi Garcia tient parole, il va lancer un OM tout neuf !

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Dans la foulée de la lourde défaite de l'Olympique de Marseille, dimanche à Montpellier, Rudi Garcia avait très fermement prévenu que des choses allaient radicalement changer au sein de son équipe. Et c'est jeudi soir contre la Lazio, à Rome, que l'on va assister au début de cet OM nouvelle version. Car l'entraîneur phocéen l'a confirmé ce mercredi en conférence de presse, son onze de départ va être radicalement différent de celui que l'on a vu récemment. Et Rudi Garcia n'a eu aucun mal à justifier sa décision de changer la donne.

« Si je vais changer les choses ? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Jeudi, il y aura du changement dans l'équipe. Ceux qui ont moins joué ces derniers temps seront certainement au départ du match. D'autres ont besoin de souffler mentalement ou physiquement. C'est le moment de faire appel au groupe. On a perdu le match aller avec l'équipe de l'OM qui était soit-disant la plus forte. Donc jeudi, en mettant de la fraîcheur et de l'envie, on espère faire beaucoup mieux qu'au match aller », a très clairement prévenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a refusé de donner les noms de ceux qui auront droit de se reposer un peu.