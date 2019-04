OM : Rudi Garcia en danger, la preuve avec ces deux indices

Dans : OM, Ligue 1.

Avec huit points de retard à huit journées de la fin, il sera quasiment impossible à l’Olympique de Marseille d’aller chercher une place sur le podium. Le match nul contre Angers a plombé le bilan comptable et le moral à Marseille, même si une performance historique à Bordeaux permettrait de maintenir l’espoir. Mais en cas d’absence en Ligue des Champions, la rumeur se fait de plus en plus insistante : Rudi Garcia pourrait bien en faire les frais. Malgré sa récente prolongation de contrat, l’entraineur marseillais n’est plus en position de force. Ses choix sur le marché des transferts l’ont fragilisé, ainsi que deux autres éléments qui comptent dans la vie d’un club, comme l’explique L’Equipe.

« Habitué à s'appuyer sur les cadres, il les a écartés de l'équipe de départ et les tauliers ne semblent plus aussi fidèles à leur entraîneur, dans un mécanisme logique où désormais chacun joue sa carte personnelle. Un peu plus esseulé dans le vestiaire, où les ficelles de son management sont désormais bien connues, l'ancien coach de l'AS Rome peut encore compter sur le soutien absolu de son staff, constitué de nombreuses personnes qu'il a choisies. Avec le public marseillais, en revanche, la passion n'a jamais vraiment pris, les supporters le considérant comme trop distant et trop calculateur », annonce ainsi le quotidien sportif, pour qui ni les joueurs, ni les supporters ne pleureraient le départ de Rudi Garcia s’il devait être annoncé en fin de saison. Le message est passé.